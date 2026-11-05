Économie

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La Chambre de commerce dévoile les finalistes de la Soirée distinction

Le 05 novembre 2026 à 14 h 30
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste de l'initiative de journalisme local (IJL)

La fébrilité est bien présente à l’approche de la prochaine Soirée distinction de la Chambre de commerce et d’industrie de Dolbeau-Mistassini. Les finalistes sont connus dans les neuf catégories en lice, mettant en lumière des entreprises qui se démarquent par leur croissance, leur innovation, leur engagement et leur contribution au dynamisme économique régional.

Dans la catégorie l’Employeur de choix, les honneurs pourraient revenir à Construction CMR, le Centre dentaire Chabot et Ébénisterie PTM.

Pour le P’tit nouveau, les finalistes sont T3 Signature, La Cafet de Vauvert et la Clinique des Grandes-Rivières.

Quant à la catégorie le Passeur et le Repreneur, elle oppose Salaison Besson, Taverne L’Abat ainsi que Tempo Électrique.

La catégorie le Rayonnant regroupe pour sa part, DO2, Camps NT et Les équipements D.H.

Le trophée de l’Audacieux sera disputé par le Dépanneur Pierrette, T3 Signature ainsi que l’Atelier TNT.

Dans la catégorie de l’Investisseur, on retrouve l’Atelier TNT, les Grues Beausini ainsi que Multi RTR.

Du côté de l’Engagé, L’Univers des petites pattes, Jean Dumas Ford et Location d’outil Dolbeau/St-Félicien tenteront de convaincre le jury.

La catégorie l’Attentionné regroupe pour sa part L’Univers des petites pattes, Multi Soudure SBL ainsi que la Clinique dentaire des Grandes-Rivières.

Finalement, dans la catégorie des Bâtisseurs, les honneurs pourraient revenir à Construction de l’Avenir et Grue Beausini.

Comme l’a souligné la directrice générale de la CCIDM, Daisy D. Bouchard, il est essentiel de mettre en valeur les entreprises d’ici et de reconnaître leur contribution au dynamisme économique de la région. La Soirée distinction vise ainsi à célébrer le talent, l’innovation et les réussites qui font rayonner la communauté d’affaires.

Pour l’occasion, Louis-Philippe Nault et Manon Poulin de Camps NT ont été choisis pour assurer la présidence d’honneur.

La troisième édition de la Soirée distinction aura lieu le samedi 14 novembre au Complexe Saint-Jean.

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