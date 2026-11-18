La Guignolée des médias Saguenay–Lac-Saint-Jean donnera le coup d'envoi à sa 35e édition le 20 novembre prochain. Malgré trois décennies de mobilisation, les besoins en aide alimentaire demeurent importants dans la région, alors que près de 68 000 demandes sont traitées chaque mois par les organismes.

Lancée officiellement mardi matin à la Soupière de Kénogami, cette édition anniversaire se déroulera jusqu'au 31 décembre sous la coprésidence d'honneur de l'évêque du diocèse de Chicoutimi, Monseigneur René Guay, et de l'ancien animateur de Radio-Canada, Marc Bergeron, l'un des initiateurs de l'Opération Soupe populaire.

Selon le bilan-faim 2026 de Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean, 67 889 demandes d'aide alimentaire sont répondues mensuellement dans la région. Il s'agit d'une augmentation de 84 % depuis 2022. Plus de 11 000 personnes différentes ont recours chaque mois aux services alimentaires.

Pour le directeur général de Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean, Yannick Soumis, cette réalité démontre que l'insécurité alimentaire touche désormais des personnes aux profils variés.

« Aujourd'hui, quand on mentionne que le visage change, les gens qui se présentent pour aller chercher de l'aide alimentaire, ce sont des gens qui, malheureusement, ont des revenus d'emploi et qui peinent à arriver pour être capables de vivre décemment », a-t-il expliqué.

Environ 22 % des personnes qui sollicitent de l'aide alimentaire dans la région occupent un emploi, tandis que près de 30 % sont des enfants. Les étudiants et les aînés font également partie des populations touchées.

La situation préoccupe les organismes, d'autant plus que la région affiche l'un des taux de chômage les plus bas au pays. Pour M. Soumis, la pression sur les banques alimentaires risque de devenir encore plus importante si la situation économique se détériore.

Depuis 1992

La campagne régionale trouve ses origines en décembre 1992 avec l'Opération Soupe populaire, une initiative notamment portée par Marc Bergeron et l'ancien réalisateur de Radio-Canada Robert Trudeau afin de soutenir les soupes populaires de la région.

Cette mobilisation a ensuite inspiré la création de la Guignolée des médias à l'échelle nationale en 2001. En comptant les neuf premières années de l'Opération Soupe populaire, l'organisation régionale célèbre donc 35 ans d'engagement.

Pour Marc Bergeron, qui a accepté de reprendre la coprésidence d'honneur, cette implication représente avant tout une question de justice sociale.

Il invite la population à contribuer à la campagne, rappelant que le simple fait de donner peut également apporter du bonheur à ceux qui s'engagent dans la communauté.

De son côté, Monseigneur René Guay constate que les besoins sont loin de diminuer. Il estime que les difficultés économiques continuent de fragiliser plusieurs personnes et familles.

« La faim frappe toujours à nos portes », a-t-il souligné, ajoutant que les soupes populaires demeurent essentielles pour soutenir les personnes les plus vulnérables.

Collecte le 3 décembre

Les sommes amassées permettront de soutenir les sept soupes populaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean, soit celles de La Baie, Chicoutimi, Jonquière, Kénogami, Alma, Dolbeau-Mistassini et Saint-Félicien.

La grande collecte de rue aura lieu le jeudi 3 décembre dans plusieurs secteurs de la région. Plus de 500 bénévoles seront mobilisés pour recueillir les contributions de la population.

Les citoyens pourront également faire un don en ligne, par texto ou en déposant des denrées non périssables et de l'argent dans les magasins Maxi et Provigo ainsi que chez les concessionnaires Nissan participants.

Les denrées recueillies seront redistribuées par Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean aux organismes communautaires du territoire.

La Guignolée des médias est également à la recherche de bénévoles pour compléter ses équipes de collecte dans les rues. Les entreprises et les organisations peuvent aussi mettre sur pied leur propre collecte.

Depuis sa création, la mobilisation régionale a permis de récolter plus de 6,2 millions de dollars.