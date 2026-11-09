Plasmattaque : Héma-Québec veut mobiliser la communauté de l’UQAC

Alors que les besoins en plasma continuent de croître dans le réseau de la santé québécois, la communauté universitaire de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) est appelée à se mobiliser une fois de plus dans le cadre de Plasmattaque, une compétition amicale qui vise à sensibiliser et à recruter de nouveaux donneurs.

Jusqu’au 14 novembre prochain, les étudiants et les membres du personnel de l’UQAC sont invités à participer à la sixième édition de Plasmattaque, une compétition qui réunit sept universités à travers la province. L’objectif est d’accumuler le plus grand nombre de dons de plasma possible afin de soutenir les besoins grandissants du système de santé.

La campagne ne s’adresse toutefois pas uniquement à la communauté universitaire. Toute la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean est également invitée à contribuer au pointage régional en effectuant un don au Centre de dons de Chicoutimi.

L’an dernier, Plasmattaque avait permis de recueillir 590 dons dans la région. De ce nombre, 132 provenaient de membres de la communauté de l’UQAC. Pour l’édition en cours, 124 dons avaient déjà été enregistrés au moment d’écrire ces lignes, alors qu’il reste encore plusieurs jours à la campagne.

Reconnaissable à sa couleur dorée, le plasma joue un rôle crucial dans la fabrication de médicaments spécialisés utilisés notamment pour traiter des personnes atteintes de déficits immunitaires ou de certains cancers. Ce produit contribue chaque année à sauver des vies et à améliorer la qualité de vie de nombreux patients à travers le Québec.