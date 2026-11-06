Toxic-Actions donne le coup d’envoi à la campagne 2026

La campagne 2026 d’Opération Nez rouge Dolbeau-Mistassini est officiellement lancée grâce à l’implication de Toxic-Actions. Le service de raccompagnement fait ainsi son retour sur le territoire après une année d’absence.

L’enthousiasme était palpable lors du lancement de la campagne, le 5 novembre dernier, à la Microbrasserie Le Coureur des Bois. Toute l’équipe de Toxic-Actions était animée par un profond sentiment de fierté.

« Ça représente l’aboutissement de tellement de travail », souligne Annick Duchesne, directrice générale adjointe et directrice générale par intérim de Toxic-Actions.

« 2026 est une très grosse année pour Toxic-Actions, et Nez rouge en fait partie. Nous avions hâte de lancer la campagne. Nous sommes heureux d’être les nouveaux maîtres d’œuvre et fiers des partenaires qui ont accepté d’embarquer dans l’aventure », ajoute-t-elle.

Œuvrant depuis maintenant 30 ans en prévention des dépendances auprès des personnes de 12 ans et plus ainsi que de leur entourage, Toxic-Actions offre également un service de travail de rue grâce à des intervenants présents sur l’ensemble du territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine, incluant Saint-Ludger-de-Milot.

Fidèle à son approche de réduction des méfaits, l’équipe souhaitait mettre son énergie au service de la sécurité routière. En plus d’offrir une alternative sécuritaire à la conduite avec les facultés affaiblies, la campagne constitue une activité de financement essentielle : 100 % des dons amassés lors de cette édition seront réinvestis pour répondre aux besoins des jeunes de la MRC de Maria-Chapdelaine.

Présidence d’honneur engagée

Pour l’occasion, l’humoriste Mat Lévesque agira à titre de président d’honneur. « Pour nous, c’était une évidence. Nous ne nous sommes même pas posé la question. Mat Lévesque est un humoriste impliqué dans son milieu. Nous étions convaincus qu’il serait un excellent président d’honneur et porte-parole pour notre campagne. »

Mat Lévesque a accepté l’invitation sans hésiter : « C’est un honneur pour moi de soutenir cette initiative rassembleuse et d’inviter toute la communauté à s’impliquer afin de faire de cette campagne un franc succès. »

L’humoriste compte même prêter main-forte lors de certaines soirées de raccompagnement. Le Dolmissois encourage d’ailleurs l’ensemble de la population à s’impliquer à son tour. « C’est un petit geste le temps d’une soirée qui peut faire toute la différence », affirme-t-il.

Appel aux bénévoles

Toxic-Actions est actuellement à la recherche de bénévoles pour les soirées de raccompagnement. Les besoins sont évalués entre cinq et dix équipes de trois personnes.

De beaux moments s’annoncent pour les bénévoles. Selon Annick Duchesne, Opération Nez rouge représente une grande famille, et c’est cet esprit qu’elle souhaite recréer localement.

« Ce sont toujours des soirées qui sont le fun et qui sont plaisantes. Je suis contente de pouvoir contribuer à rendre festive cette soirée. »

Le service de raccompagnement sera offert de 19 h à 3 h du matin lors de huit soirées prévues à l’horaire, soit les 27 et 28 novembre 2026, ainsi que les 4, 5, 11, 12, 18 et 19 décembre 2026.

Rappelons qu’en 2024, près de 12 000 $ en dons et commandites avaient été amassés grâce à la générosité de la communauté.

La réalisation de l’édition 2026 repose à nouveau sur le soutien indispensable de partenaires engagés, dont Thermopompe Lac-Saint-Jean à titre de partenaire financier principal local.