Hollywood comme terrain de jeu pour BoBo OnO

BoBo OnO a frappé fort pour le dévoilement du premier extrait de son deuxième album, Hollywood. L’artiste de Dolbeau-Mistassini s’est envolé jusqu’à Los Angeles pour y tourner son plus récent vidéoclip.

C’est à la fin du mois d’août que l’artiste et son équipe ont pris la direction de la métropole californienne. Il était accompagné de son complice Benoit Bouchard ainsi que de Marc-André Laurin, qui assurait la réalisation, la direction photo et le montage.

Le trio avait pour mission de capter, en quelques jours, les images du vidéoclip de Hollywood, une chanson au ton sarcastique qui aborde le rêve de devenir une vedette.

Les paroles de la pièce sont venues naturellement à l’artiste qui voulait faire part d’un constat.

« Aujourd’hui, les gens veulent être connus. À la base, tu fais ça pour toi. Il faut que tu aies du plaisir en premier. Si les gens embarquent et que tu deviens connu, tant mieux. C’est ce niveau-là qu’il ne faut pas perdre de vue. Sinon, tu ne le fais pas pour les bonnes raisons », explique-t-il.

À travers le vidéoclip, l’artiste raconte une histoire. Son personnage se rend à Hollywood, où il fait la rencontre d’un homme qui devient son gérant. Celui-ci lui promet de l’amener au sommet, mais il finit par lui faire signer le pire contrat qui soit.

Dans le refrain, BoBo OnO chante : « J'veux vivre à Hollywood / Quitte à / Dormir au pied des lettres en plywood ».

Hollywood Boulevard, Venice Beach, Beverly Hills, le désert californien et un motel de Palm Springs figurent parmi les décors du vidéoclip.

L’artiste a adoré l’expérience. « C’était vraiment le fun. J’ai adoré l’endroit. On a trippé. On tournait le matin, de 4 h 30 à 11 h, puis de nouveau en soirée. Pendant l’après-midi, on faisait notre repérage pour la journée suivante. »

L’équipe a même loué une voiture ancienne pour coller à l’univers du personnage.

Deuxième album à venir

Après avoir œuvré comme technicien de tournée et musicien auprès de nombreux artistes, Nicolas Beaudoin se consacre désormais à son projet solo BoBo OnO, un alter ego excentrique et coloré animé par sa passion pour la musique et la danse.

Le Dolmissois a lancé un premier album, Fluxus, en 2022. Depuis près d’un an et demi, il travaille à la création d’un deuxième opus, dont la sortie est prévue en février prochain avec Simone Records.

L’artiste a déjà hâte de retrouver le public, que ce soit dans les bars, les salles de spectacle ou les festivals. Après tout, c’est ce qu’il préfère.