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Place à la forêt nourricière à Saint-Edmond-les-Plaines

Le 23 octobre 2026 - Modifié à 08 h 43 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste de l'initiative de journalisme local (IJL)

Les premiers coups de pelle ont été donnés pour la création d’une forêt nourricière à Saint-Edmond-les-Plaines. En seulement quatre jours, pas moins de 1050 végétaux comestibles ont été mis en terre, marquant le début de ce projet rassembleur.

L’organisme Eurêko était présent sur le terrain pour contribuer à cette belle initiative. Des bénévoles ainsi que des élèves de l’école ont également pris part au projet. En plus de la plantation, quelque 140 pièces de bois ont été installées, tandis que des sentiers et des aires de repos ont été aménagés afin de mettre le site en valeur.

Au cours des dernières années, Eurêko a participé à l’aménagement d’une quarantaine de forêts nourricières de différentes tailles en partenariat avec des organismes, des écoles et des municipalités de la région. Basé à Chicoutimi, l’organisme a développé une expertise reconnue dans ce domaine et maîtrise les différentes étapes nécessaires à la réalisation de tels projets.

Mais qu’est-ce qu’une forêt nourricière? « Tous les végétaux qui la composent ont une partie comestible, comme le fruit, la feuille ou la racine », a expliqué Émilie Lapointe, biologiste et chargée de projet en verdissement urbain et en agriculture urbaine chez Eurêko.

On y retrouve notamment des arbres fruitiers comme le pommier et l’amélanchier, ainsi que des arbustes produisant des camerises ou des framboises. Des fleurs comestibles, telles que l’hémérocalle et la marguerite, y côtoient également diverses fines herbes et même des arbres à noix.

Dès la première année, plusieurs végétaux commenceront à produire de la nourriture, tandis que la forêt nourricière poursuivra son développement au fil des saisons.

La forêt nourricière est située sur un terrain municipal, entre les rues Bernard et Savard.

Du mobilier, une petite serre ainsi que des panneaux éducatifs viendront compléter l’aménagement au printemps prochain.

 

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