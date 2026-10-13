De nouveaux ateliers pour favoriser l’autogestion en santé mentale

L’Association des ressources alternatives et communautaires en santé mentale du Saguenay-Lac-Saint-Jean (aracSM-02), en collaboration avec ses organismes membres, lance une nouvelle série d’ateliers de soutien à l’autogestion en santé mentale.

Selon un sondage réalisé par le regroupement auprès de ses 17 organismes membres œuvrant en santé mentale, 75 % des répondants ont constaté une hausse de la demande pour leurs services au cours de la dernière année. Parallèlement, la moitié des organismes sondés ont subi d’importantes pertes de revenus.

Cette réalité exerce une pression sur leur capacité d’intervention, si bien que 44 % d’entre eux doivent désormais composer avec des listes d’attente.

Afin de mieux répondre aux besoins de la population, l’aracSM-02 a récemment mis sur pied les ateliers Horizon, une nouvelle démarche de groupe visant à soutenir l’autogestion en santé mentale. Celle-ci s’adresse aux personnes vivant ou ayant vécu des troubles anxieux ou de l’humeur, avec ou sans diagnostic.

« Nos organismes en santé mentale travaillent avec la personne, avec l’entièreté de son histoire et de son vécu. Parfois, on avait certains types de formule qui tournait autour d’un enjeu comme la dépression. On parlait de la dépression et on travaillait avec la personne à soutenir son autogestion », explique Audrey Bouchard.

« Les intervenants se sont rendu compte que l’aide qu’on apporte tourne autour des mêmes sujets et des mêmes outils, peu importe l’enjeu. C’est pour cette raison qu’on a décidé d’offrir des ateliers inclusifs. »

Reprendre du pouvoir sur sa situation

L’approche de soutien à l’autogestion existe depuis une quinzaine d’années.

« Ça a commencé du côté de la santé physique, lorsque le système de santé a misé sur l’éducation des patients afin qu’ils puissent mieux comprendre leurs problématiques et prendre en charge leur santé. Cette approche a ensuite été transposée au domaine de la santé mentale. »

L’objectif de l’autogestion est de permettre aux personnes de reprendre du pouvoir sur leur situation, tout en renforçant leur sentiment d’efficacité personnelle.

« Souvent, lorsque les gens vivent ce type d’enjeux, leur estime d’eux-mêmes en est affectée. Ils en viennent parfois à ne plus voir qu’ils possèdent les ressources, les capacités et les solutions nécessaires pour traverser la situation », souligne Audrey Bouchard.

Les ateliers sont là pour y remédier.

Des thèmes concrets et adaptés

Développés par l’aracSM-02 et cinq de ses organismes membres, les ateliers Horizon se déroulent sur six rencontres d’une durée de 90 à 120 minutes. Les participants y explorent notamment différentes thématiques liées au fonctionnement quotidien, aux émotions et aux filtres de pensée, aux relations interpersonnelles, aux façons d’agir face aux difficultés ainsi qu’à l’espoir et au rétablissement.

Lors de la dernière rencontre, chaque participant est invité à élaborer un plan d’autogestion personnalisé en fonction de sa réalité et de ses besoins.

Les ateliers sont offerts par plusieurs organismes communautaires membres de l’aracSM-02 afin de rendre la démarche accessible dans différentes communautés du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les organismes participants sont le Centre de santé mentale l’Arrimage (Maria-Chapdelaine), le Centre de rétablissement Le Renfort (Lac-Saint-Jean-Est), Nouvel Essor (Saguenay, RLS de Chicoutimi), le Centre Le Phare (Saguenay, RLS de La Baie) ainsi que le Centre Le Bouscueil (Domaine-du-Roy).

Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec l’organisme de leur secteur afin de connaître les dates des prochaines cohortes et les modalités d’inscription.