Un carnaval d’Halloween prendra vie à Sainte-Jeanne-d’Arc

Le Comité des loisirs de Sainte-Jeanne-d’Arc invite la population à célébrer l’Halloween dans une ambiance aussi mystérieuse que festive. Le vendredi 30 octobre, la rue Besson se transformera en véritable carnaval thématique pour accueillir les visiteurs de tous âges.

Dès 18 h, le carnaval mystérieux d’Halloween plongera les participants dans un univers étrange et fascinant où costumes, divertissements et surprises seront au rendez-vous. Les organisateurs souhaitent offrir une activité rassembleuse pour les familles de la municipalité à l’occasion de cette fête populaire.

Plusieurs animations sont prévues au cours de la soirée. Les amateurs de création pourront participer à un concours de citrouilles, où l’originalité et l’aspect spectaculaire des œuvres seront récompensés. Des jeux de carnaval seront également proposés aux petits comme aux grands.

Les visiteurs auront aussi l’occasion d’assister à la prestation d’un cracheur de feu, un spectacle promettant d’ajouter une touche spectaculaire à l’événement. Le public pourra par ailleurs découvrir le cabaret des curiosités, un espace consacré aux trouvailles insolites et aux expériences surprenantes.

Les membres du Comité des loisirs indiquent que d’autres détails concernant la programmation seront dévoilés au cours des prochaines semaines. Ils invitent la population à suivre les annonces à venir afin de ne rien manquer de cette soirée d’Halloween qui s’annonce haute en couleur.

Le carnaval mystérieux d’Halloween se tiendra le vendredi 30 octobre dès 18 h sur la rue Besson, à Sainte-Jeanne-d’Arc. L’activité est ouverte à toute la famille.