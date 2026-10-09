Saint-Stanislas bonifie son parc intergénérationnel

La Municipalité de Saint-Stanislas poursuit ses efforts pour dynamiser son milieu de vie en bonifiant le parc intergénérationnel situé à proximité de l’église.

Un nouveau module de jeux destiné aux enfants de 0 à 5 ans a récemment été ajouté aux installations existantes. Le site est également désormais doté d’un bloc sanitaire.

« L’église n’est pas toujours ouverte. Lorsqu’elle est fermée, les gens n’ont pas accès aux toilettes. Nous avons donc fait construire un beau bloc sanitaire qui sera accessible aux utilisateurs du terrain de jeux et des jeux d’eau », souligne la mairesse, France Simard.

Cette dernière estime que ces nouvelles infrastructures contribueront à rendre le parc plus fonctionnel et accueillant pour l’ensemble de la communauté.

Le projet a été réalisé grâce à une aide financière de 95 000 $ accordée par la MRC de Maria-Chapdelaine, à laquelle s’ajoute une contribution de 5 200 $ de la Corporation des Jardins forestiers de Saint-Stanislas.

La Municipalité sollicite par ailleurs la collaboration des citoyens afin de préserver la propreté du parc et du nouveau bloc sanitaire.