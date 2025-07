Dol-boat River Fest de retour pour une sixième édition

Le festival Dol-Boat River Fest organise sa sixième édition de l’événement ce samedi 19 juillet sur la Rivière Mistassini avec une programmation haute en couleurs afin de satisfaire passionnés de nautisme et de musique.

L’équipe du Dol-Boat est fière de l’engouement que le festival a acquis au fil du temps et prévoit accueillir près de 2 500 personnes encore cette année.

Les festivités débuteront sur à partir de midi et se poursuivront jusqu’à 21 heures avec les prestations de plusieurs DJ reconnus comme PGEE et Nitals, provenant tous deux de la région, et DJ Shieldie, également présente l’année dernière. Cette dernière est d’ailleurs montée sur plusieurs scènes importantes tels que le Festival d’été de Québec (FEQ) et était la première femme DJ invité au Dol-Boat River Fest en 2024

Améliorations

Comme à chaque année, le co-organisateur, Tomy Lamontagne, souhaite enrichir l’expérience du Dolboat Fest afin d’offrir aux visiteurs une journée de qualité. « C’est extraordinaire que cet événement soit parti de presque rien et qu’on en soit rendu là aujourd’hui à accueillir des gens d’ici, mais également de l’extérieur de la région pour se réunir sur une île et avoir une belle journée comme ça », ajoute-t-il.

Tomy Lamontagne explique que toute l’équipe du Dolboat Fest a travaillé d’arrache-pied pour offrir une sixième édition mémorable : Une nouvelle scène de plus grande taille, un écran géant LED, de nouveaux effets visuels, des systèmes de son provenant du Festival d’été de Québec et leur incontournable machine à mousse.

Une bière portant le nom du Dol-Boat a également été conçue en collaboration avec la Microbrasserie le Coureur des Bois. La blonde de type lager mexicaine sera disponible lors de l’événement de samedi prochain et sera également offerte en prévente vendredi le 18 juillet 2025, de 12h à 17h pour ceux qui désirent mettre la main sur cette édition spéciale avant les autres.

Organisation

Deux à trois jours de travail sont nécessaires pour mettre en place tout le matériel sur la plage, et plusieurs voyages à l’aide d’une barge sont requis pour remonter le courant et apporter l’équipement. Toute une logistique de sécurité est également mise en place avec l’aide de la sureté du Québec et des bénévoles pour s’assurer du bon dénouement de l’événement. Des agents de sécurité sont également présents sur l’eau et sur la terre.

En plus de vouloir offrir un événement de qualité à la population, le Dol-Boat River Fest se donne comme mission de reverser l’intégralité des profits générés à un organisme du secteur de Dolbeau-Mistassini en soutien à la jeunesse pour financer des programmes éducatifs, des activités sportives et culturelles, ainsi que des initiatives visant à offrir des opportunités aux jeunes de la région.