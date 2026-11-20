Les travaux de reconstruction du pavillon d’accueil de Do-Mi-Ski progressent, mais la Ville de Dolbeau-Mistassini ne peut toujours pas avancer de date précise quant à son ouverture prévue à l’hiver 2027.

« C’est encore en chantier. Il y a encore des délais. On n’a pas la date officielle. La bâtisse est montée. Ils sont en train de finaliser la partie du haut [du pavillon d’accueil] », informe Anaïs Lapointe, conseillère en communication et relation avec le milieu à la Ville.

Cette dernière précise que l’ouverture prévue à l’hiver 2027 demeure toujours d’actualité. Pour l’instant, il est toutefois impossible de déterminer si elle aura lieu en décembre ou en janvier.

Historique

La reconstruction du pavillon d’accueil est dans les cartons depuis un moment déjà. La municipalité a reçu en juillet 2024 une aide financière de 1,3 M$ du programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) pour le projet. Le projet bénéficie aussi de différents fonds de la MRC totalisant 762 894.53 $.

L’état de l’ancien bâtiment illustrait la nécessité d’une reconstruction, comme l’a expliqué le maire Rémi Rousseau.

En avril dernier, le contrat de reconstruction a été octroyé à la société Construction Unibec de Dolbeau-Mistassini pour un montant de 3 193 600 $, taxes incluses.

La déconstruction du bâtiment a été réalisée au printemps dernier, suivie de l’aménagement du terrain. L’entrepreneur devrait prendre possession du site au cours de l’été. Il avait été annoncé que le nouveau pavillon serait prêt pour la saison hivernale 2027.

Nouvelle construction

Le nouveau pavillon offrira une capacité d’accueil de 140 personnes, comparativement à 108 actuellement. Le bâtiment sera légèrement plus vaste que l’actuel et comptera deux étages entièrement aménagés, d’environ 325 m² chacun.

Il comprendra une salle d’accueil, une nouvelle cuisine pour la concession, un espace dédié à la location d’équipements sportifs, des toilettes publiques, un vestiaire, une infirmerie, ainsi que des locaux pour les employés. Un garage destiné aux équipements d’entretien du site fera également partie des installations.

Le projet prévoit aussi le réaménagement du stationnement, qui comptera 56 places, incluant quelques bornes de recharge électrique.

En hiver, le centre plein air offre six pistes de ski alpin et de planche à neige, deux couloirs de glissade sur tube et une pente‑école, en plus de nombreux kilomètres de sentiers dédiés à la raquette et au ski de fond. Les amateurs de vélo peuvent également poursuivre leur saison grâce à un parcours spécialement entretenu pour la pratique du fatbike.