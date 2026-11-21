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Soirée Distinction 2026 - Lauréat du Prix Le Préféré

Entreprise Coup de cœur qui s’est particulièrement démarquée au cours de la dernière année pour l’ensemble de son œuvre. Les votes ont été recueillis lors de la soirée par voie électronique.

Félicitations aux Équipements DH !

Équipements D.H. fait rayonner son expertise bien au-delà de notre région.

Grâce à ses cueilleuses à bleuets innovantes, performantes et fiables, l'entreprise a gagné la confiance des producteurs partout au Québec et dans les Maritimes.

Soutenue par une équipe passionnée, des brevets reconnus au Canada et aux États-Unis ainsi qu'un solide réseau de partenaires, elle contribue au rayonnement du savoir-faire régional.

Sa mission : optimiser la récolte, réduire les pertes de fruits, préserver les sols et les plants, et maximiser les rendements.

Chaque machine témoigne d'un savoir faire rigoureux et d'une volonté constante d'innover.

31, Grand Rang Sud, Albanel • 418 279-2006

equipementsdh.com