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Soirée Distinction 2026 - Lauréat du Prix Le Forestier

Entreprise œuvrant dans le secteur forestier qui se distingue par sa gestion responsable, par son impact économique dans la région ainsi que par son adoption de pratiques innovantes, durables ou sécuritaires en milieu forestier. Cette catégorie vise à reconnaître les organisations qui contribuent activement à la valorisation de la filière forestière.

Félicitations à Multi R.T.R !

Multi R.T.R se démarque depuis plus de 14 ans par son approche humaine et sa vision responsable du travail en forêt.

L'entreprise a bâti sa réputation sur la qualité de ses opérations et une présence constante des propriétaires sur le terrain.

Soucieuse du bien-être de ses équipes, elle mise sur l'entraide, l'optimisme et des pratiques innovantes qui améliorent à la fois la sécurité, la productivité et la gestion durable des ressources mettant en application les meilleures pratiques en matière environnementale.

Engagée envers la relève, Multi R.T.R collabore avec les établissements de formation et contribue activement à faire rayonner les métiers de la forêt.

Elle participe fièrement à l'avenir de la filière forestière régionale !

324, 8e Avenue, Dolbeau-Mistassini • 418 618-3768