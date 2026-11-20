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Soirée Distinction 2026 - Lauréat du Prix L'Attentionné

Entreprise qui se démarque par le caractère innovant d'une nouvelle idée ou d'un projet soit sur le plan de la productivité, de la diversification de marchés ou en matière d'introduction de nouvelles technologies.

Félicitations à la Clinique dentaire des Grandes-Rivières !

À la Clinique dentaire des Grandes-Rivières, tout commence par une conviction : chaque patient mérite de se sentir écouté, rassuré et en confiance.

Pour transformer l'expérience dentaire, chaque détail a été pensé avec soin (télévisions au plafond avec Netflix, écouteurs, couvertures, café, boissons et collations pour les accompagnateurs).

Derrière ces attentions se trouve surtout une équipe qui prend le temps d'expliquer, d'accompagner et de créer une véritable relation de confiance.

Avec ses investissements en formation continue et à des technologies de pointe, la clinique offre ici même, à Dolbeau-Mistassini, des soins de qualité dignes des grands centres.

197, 7e Avenue, Dolbeau-Mistassini • 418 276-5551

cliniquedesgrandesrivieres.com