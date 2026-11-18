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Bonne nouvelle pour les parents d'animaux : Chico Boutique d'animaux poursuit son expansion au Québec avec l'ouverture d'une nouvelle boutique au 203, boulevard Saint-Michel, à Dolbeau-Mistassini.

Cette adresse conviviale et accessible réunira sous un même toit des produits spécialisés, des services adaptés et l'accompagnement attentionné qui fait la réputation de l'entreprise. Les familles de la région pourront ainsi profiter d'une offre complète, pensée pour répondre aux besoins de leurs compagnons.

"Cette arrivée à Dolbeau-Mistassini s'inscrit pleinement dans notre volonté de nous rapprocher toujours davantage des communautés que nous desservons. Chez Chico, nous tenons à offrir un service de proximité, des recommandations adaptées et une expérience chaleureuse. Nous sommes très heureux d'accueillir désormais les familles de Dolbeau-Mistassini", souligne Mélissa Lessard, présidente et directrice générale de Chico.

Avec sa boutique de Dolbeau-Mistassini, Chico compte désormais cinq boutiques au service de la communauté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, aux côtés de celles d'Alma, de Roberval, de Jonquière et de Chicoutimi. Le réseau renforce ainsi sa présence dans la région afin que la boutique préférée de votre animal soit toujours à portée de main.

Cette croissance ouvre aussi de nouvelles perspectives aux entrepreneurs locaux, puisque les boutiques Chico sont offertes sous modèle de franchise, ce qui assure une gestion locale et adaptée à chaque communauté.

Chico, c'est une histoire de boutiques de quartier bien québécoise qui se poursuit depuis près de 40 ans. Née sur la rue Ontario, à Montréal, l'entreprise a bâti au fil des décennies un modèle de proximité unique au Québec.

Aujourd'hui, plus de 80 franchisés font vivre cette vision dans 118 boutiques à traves la province, avec un engagement commun : proposer un accompagnement accessible et adapté aux besoins de chaque clientèle. Chaque boutique s'adapte à sa clientèle locale pour devenir la destination préférée des animaux de son quartier.

"Une seule visite suffit pour constater à quel point les équipes Chico sont à l'écoute des parents d'animaux. Elles sont là pour guider, échanger et rendre chaque passage agréable. Nous avons hâte de rencontrer tous nos nouveaux clients, qu'ils aient deux ou quatre pattes !"

Chico Dolbeau-Mistassini

418 276-2001

203, boulevard Saint-Michel