Contenu commandité

Soirée Distinction 2026 - Lauréat du Prix L’Engagé

Entreprise qui par ses gestes apporte une contribution significative à sa collectivité.

Par son engagement dans sa communauté, ce citoyen corporatif est reconnu tant pour sa participation à la vitalité et au dynamisme du territoire que pour la nature des retombées sociales que ses réalisations procurent.

Félicitations à Jean Dumas Ford !

Être engagé, pour Jean Dumas Ford, c’est bien plus qu’une valeur : c’est une façon d’être. Guidée par le respect, l’honnêteté, l’écoute et l’esprit d’équipe, l’entreprise contribue activement au dynamisme de son milieu.

Par son soutien à de nombreuses causes, organismes, festivals et activités locales, ainsi que par l’implication bénévole de ses employés, elle fait une réelle différence dans la communauté.

Audacieuse dans sa volonté d’aller au-delà de son rôle de concessionnaire, Jean Dumas Ford crée chaque jour des liens de confiance durables et démontre qu’une entreprise d’ici peut aussi être un véritable partenaire de son milieu.

1711, boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini • 418 276–1316

jeandumasforddolbeau.com