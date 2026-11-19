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Soirée Distinction 2026 | Lauréat du Prix L’Investisseur

Entreprise qui a investi dans sa place d’affaires, soit pour la consolidation de ses services ou activités ou pour prendre de l’expansion.

L’investissement effectué a permis la création de valeur pour l'entreprise de même qu’une création de richesse pour le milieu.

Félicitations à Grues Beausini !

Grues Beausini est l’exemple d’une entreprise qui croit en son potentiel et en celui de sa région.

Depuis 2018, sous la direc tion d’Alexandre Fortin et de Carl-Michael Gagnon, l’entreprise a multiplié les investissements pour soutenir sa croissance, passant de trois à douze grues et construisant une nouvelle place d’affaires à Dolbeau-Mistassini.

Aujourd’hui reconnue pour son expertise et sa capacité à réaliser des projets complexes partout au Québec, Grues Beausini investit non seulement dans ses équipements, mais aussi dans ses employés, ses clients et contribue au développement économique de notre communauté.

150, rue Lucien-Beauchamp, Dolbeau-Mistassini • 418 276-6387

gruesbeausini.com