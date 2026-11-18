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Soirée Distinction 2026 - Lauréat du Prix Le Passeur et le repreneur

Entreprise qui a réussi avec succès le transfert ou le processus de relève de cette dernière par la vente, le transfert familial ou le transfert à des employés que ce soit sous forme de reprise individuelle ou collective.

Félicitations à Salaison Besson !

Depuis 1968, Salaison Besson fait partie du quotidien des familles du Saguenay-Lac-Saint-Jean grâce à son savoir-faire et à ses produits de qualité.

Après avoir contribué à la croissance de l’entreprise pendant plusieurs années, Carol Besson a passé le flambeau à sa fille et à deux employés devenus actionnaires.

Guidés par les valeurs de qualité, de constance et de travail d’équipe, ils poursuivent avec passion le développement de cette grande entreprise familiale, tout en soutenant ses 83 employés et en faisant rayonner son héritage.

319, de Quen, Dolbeau-Mistassini • 418 276-6737

salaisonbesson.com