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Soirée Distinction 2026 | Lauréat du Prix Le P’tit nouveau

Entreprise en affaires depuis moins de deux ans et qui, par sa création et l’esprit d'entrepreneuriat de ses dirigeants augmente la qualité de l'offre â la population qu'elle dessert et/ou contribue à la diversification de l'offre de produits ou de services sur le territoire.

Félicitations à la Clinique dentaire des Grandes-Rivières !

Fondée en 2024 avec le rêve d’offrir ici même l’expérience dentaire des grands centres, la Clinique dentaire des Grandes-Rivières s’est rapidement démarquée.

Derrière ce succès, une jeune entrepreneure visionnaire et une équipe de sept femmes passionnées qui placent l’écoute, la confiance et l’excellence au coeur de chaque soin.

En seulement deux ans, la clinique accueille près de 60 nouveaux patients chaque mois et attire une clientèle de partout au Saguenay-Lac- Saint-Jean grâce à son expertise en dentisterie esthétique.

Plus qu’une clinique, c’est un milieu humain où la technologie, la bienveillance et le désir d’améliorer la qualité de vie des patients se rencontrent chaque jour.

197, 7e Avenue, Dolbeau-Mistassini • 418 276-5551

cliniquedesgrandesrivieres.com