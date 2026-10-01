Examen de la peau : pourquoi le faire chaque année?

La peau est le plus grand organe du corps humain et joue un rôle essentiel dans la protection contre les agressions extérieures. Pourtant, elle est souvent négligée jusqu'à l'apparition d'un problème visible ou d'un symptôme inquiétant. Une consultation annuelle avec un dermatologue offre l'occasion de recevoir des conseils personnalisés pour préserver la santé de sa peau selon son âge, son mode de vie et ses facteurs de risque.

Les raisons de faire un examen de la peau annuellement

Détecter les cancers de la peau plus tôt

Le mélanome, le carcinome basocellulaire et le carcinome épidermoïde figurent parmi les cancers de la peau les plus fréquents. Lorsqu'ils sont diagnostiqués rapidement, les traitements sont généralement moins invasifs et les chances de guérison sont beaucoup plus élevées. Un dermatologue est formé pour reconnaître les lésions suspectes, même lorsqu'elles sont discrètes ou difficiles à distinguer d'un grain de beauté normal.

Surveiller l'évolution des grains de beauté

La plupart des personnes possèdent plusieurs grains de beauté répartis sur leur corps. Ceux-ci sont généralement bénins, mais certains peuvent évoluer avec le temps. Une modification de leur taille, de leur couleur, de leur forme ou de leurs contours mérite une évaluation médicale. L'examen annuel permet d'établir une référence afin de comparer l'évolution des lésions cutanées d'une année à l'autre. Certaines cliniques réalisent même une cartographie photographique des grains de beauté, particulièrement utile chez les personnes qui en présentent un grand nombre.

Identifier d'autres maladies de la peau

L'examen annuel ne sert pas uniquement à rechercher un cancer. De nombreuses maladies dermatologiques telles que l'eczéma, le psoriasis, la rosacée, les infections cutanées et autres, peuvent être diagnostiquées rapidement lors d'une consultation. Le dermatologue peut également évaluer des problèmes persistants comme les démangeaisons, les rougeurs, les plaques, les taches pigmentaires ou encore les lésions qui ne guérissent pas.

Prévenir les dommages causés par le soleil

L'examen annuel représente également une excellente occasion de discuter des bonnes habitudes de protection solaire. Le dermatologue peut recommander un écran solaire adapté au type de peau, des vêtements protecteurs, un chapeau à large bord, des lunettes offrant une protection UV ou l'évitement de l'exposition durant les heures où le soleil est le plus intense. Ces conseils permettent de limiter les coups de soleil, le vieillissement prématuré de la peau et le risque de développer un cancer cutané.

Consulter sans douleur

Beaucoup de personnes hésitent à consulter parce qu'elles imaginent un examen complexe ou inconfortable. En réalité, il s'agit d'une procédure simple, rapide et totalement indolore. Le dermatologue examine l'ensemble de la peau, du cuir chevelu jusqu'aux pieds, afin de rechercher toute anomalie. Selon les besoins, il peut aussi inspecter les ongles, les muqueuses ou certaines zones moins visibles.

Un investissement pour sa santé

Comme les examens dentaires ou les bilans de santé, l'examen annuel de la peau constitue une mesure de prévention particulièrement efficace. De nombreuses maladies cutanées évoluent silencieusement avant de devenir visibles ou symptomatiques. En consultant régulièrement un dermatologue, il devient possible de détecter rapidement des anomalies, de bénéficier d'un traitement précoce et de recevoir des recommandations adaptées à sa situation personnelle. Prendre le temps de faire examiner sa peau une fois par année représente donc un geste simple, rassurant et potentiellement déterminant pour protéger sa santé à long terme.