Agence ou gestion interne Google Ads : quel modèle choisir pour sa PME?

Toute PME qui investit en publicité numérique arrive au même carrefour : confier ses campagnes Google Ads à une agence ou les piloter avec ses ressources internes. Les 2 modèles donnent des résultats, mais pas dans les mêmes conditions de budget, de temps et d'expertise. Ce guide compare les coûts réels, les compétences exigées et les situations qui font basculer la décision d'un côté ou de l'autre.

Qu'est-ce qui distingue une agence Google Ads d'une gestion interne?

Le modèle de gestion retenu pèse directement sur le rendement du budget publicitaire, surtout quand personne à l'interne ne peut suivre le compte chaque semaine. Des agences comme Advitam prennent en charge la gestion de campagnes google ads pour des PME qui préfèrent confier cette cadence d'optimisation à un spécialiste. La question à trancher n'est donc pas de savoir quel modèle est meilleur en général, mais lequel correspond au temps et à l'expertise dont l'entreprise dispose vraiment.

La vraie différence entre les 2 modèles ne se situe pas dans l'accès à la plateforme, qui est gratuite et ouverte à tous. Elle se situe dans la responsabilité des décisions quotidiennes : qui choisit les mots-clés, qui coupe une annonce non rentable, qui réagit quand le coût par acquisition double en 2 semaines. Une gestion interne garde ces décisions dans l'entreprise. Une agence les prend à sa charge et répond de leur impact sur le rendement.

Que fait concrètement une agence Google Ads?

Le mandat d'une agence dépasse la création de campagnes. Il couvre l'ensemble du cycle d'optimisation, semaine après semaine :

Recherche de mots-clés et structuration des campagnes selon les intentions de recherche

Rédaction et test des annonces, incluant les variantes créatives

Configuration du suivi des conversions et validation des données reçues

Gestion des enchères, des budgets et des exclusions de requêtes

Reporting périodique avec lecture des indicateurs de rentabilité

Ce travail suppose une présence régulière dans le compte, pas une intervention mensuelle. C'est cette cadence qui explique l'écart de performance entre 2 comptes dotés du même budget.

Qu'implique une gestion interne des campagnes?

Gérer ses campagnes à l'interne signifie assumer les mêmes tâches avec les ressources déjà en place. Dans la plupart des PME, la responsabilité tombe sur une personne qui porte aussi le marketing, les communications ou les ventes. Le compte fonctionne, mais l'optimisation devient la première tâche repoussée quand la semaine se remplit. La gestion interne exige donc une chose que peu d'organisations formalisent : du temps protégé dans l'agenda.

Combien coûte réellement chaque modèle?

La comparaison des coûts se fausse dès qu'on oppose des honoraires d'agence à un coût interne perçu comme nul. Le budget publicitaire reste identique dans les 2 cas. Ce qui change, c'est le coût de la gestion et le coût des erreurs.

Quels sont les coûts cachés d'une gestion interne?

Une gestion interne mobilise du salaire, de la formation et du temps de coordination. À ces postes s'ajoute le coût d'apprentissage, qui se paie directement en budget publicitaire : requêtes non pertinentes achetées pendant des semaines, conversions mal configurées qui faussent l'optimisation automatique, campagnes laissées actives sans surveillance. Ces pertes n'apparaissent sur aucune facture, ce qui les rend faciles à sous-estimer.

Comment se structurent les honoraires d'une agence?

Les modèles de tarification se ramènent à 3 formes : un forfait mensuel fixe, un pourcentage des dépenses publicitaires, ou une facturation horaire. Le forfait fixe donne la meilleure prévisibilité pour une PME. Le pourcentage aligne les honoraires sur la croissance du budget, mais mérite une question directe : que se passe-t-il si la recommandation optimale consiste à réduire les dépenses? Toute soumission devrait préciser le périmètre inclus, notamment la production créative et le suivi analytique.

Quelles compétences exige la gestion de campagnes Google Ads?

La plateforme s'est simplifiée en surface et complexifiée en profondeur. L'automatisation des enchères n'a pas retiré de compétences au gestionnaire, elle a déplacé son travail vers la qualité des signaux envoyés à l'algorithme : conversions bien définies, valeurs correctes, audiences pertinentes.

Quelles tâches reviennent chaque semaine?

Le rythme hebdomadaire d'un compte sain repose sur quelques gestes répétés : lecture du rapport de requêtes, ajout d'exclusions, arbitrage des budgets entre campagnes, rotation des annonces les moins performantes, vérification que le suivi des conversions remonte toujours les bonnes données. Chaque geste pris isolément reste simple. C'est leur régularité qui fait la performance.

Combien d'heures faut-il y consacrer par mois?

Le temps requis dépend du nombre de campagnes, de la saisonnalité et du volume de conversions, mais un compte actif demande une intervention chaque semaine, pas une révision mensuelle. Une PME devrait donc évaluer sa capacité réelle avant de trancher : si personne ne peut réserver ce temps de façon stable, la gestion interne produira un compte sous-optimisé quel que soit le talent de la personne responsable.

Dans quels cas la gestion interne est-elle le bon choix?

La gestion interne devient pertinente quand 3 conditions se réunissent : un budget publicitaire modeste, une offre simple avec peu de campagnes, et une personne dédiée qui possède déjà les bases de la plateforme. Elle convient aussi aux entreprises qui veulent bâtir cette expertise à long terme et acceptent la courbe d'apprentissage comme un investissement. Dans ce scénario, une formation ou un accompagnement ponctuel coûte souvent moins cher qu'un mandat complet et laisse la compétence dans l'entreprise.

Dans quels cas une agence devient-elle rentable?

Le calcul change dès que le budget publicitaire atteint un niveau où quelques points de rendement dépassent le coût des honoraires. Le seuil varie selon le secteur, mais 4 signaux le rendent visible : un coût par acquisition qui grimpe sans explication, une croissance bloquée malgré des hausses de budget, plusieurs plateformes à gérer en parallèle, ou une personne responsable qui n'arrive plus à suivre le compte. À partir de là, l'externalisation ne coûte pas un budget supplémentaire, elle récupère du budget déjà dépensé sans rendement.

Comment évaluer une agence Google Ads avant de signer?

Une rencontre exploratoire suffit généralement à distinguer un partenaire sérieux d'un vendeur de rapports. La qualité des questions posées sur l'entreprise en dit plus que la longueur de la présentation.

Quelles questions poser lors de la rencontre?

Quelques questions révèlent rapidement le niveau de rigueur :

Qui gérera le compte au quotidien, et avec quelle expérience?

À quelle fréquence le compte sera-t-il optimisé, et sur quels indicateurs?

Qui reste propriétaire du compte Google Ads et des données de conversion?

Quels résultats comparables l'agence a-t-elle obtenus dans un contexte similaire?

Quelles conditions encadrent la fin du mandat?

Quels signaux d'alerte surveiller?

Certaines pratiques annoncent une déception. La garantie de résultats chiffrés en fait partie, puisque personne ne contrôle les enchères des concurrents. Méfiez-vous aussi des comptes créés au nom de l'agence, des rapports qui présentent des impressions et des clics sans jamais parler de conversions, et des mandats où l'interlocuteur de vente disparaît après la signature.

Ce qu'il faut retenir avant de choisir entre agence et gestion interne

Le choix ne se joue pas sur le prix des honoraires, mais sur 3 variables : le budget publicitaire en jeu, le temps réellement disponible à l'interne et le niveau d'expertise nécessaire pour le rendre rentable. Une PME qui débute avec un petit budget et une offre simple peut apprendre en gérant elle-même. Une PME dont la croissance dépend de l'acquisition payée a plutôt besoin d'une présence experte hebdomadaire dans son compte. Le pire scénario reste celui de la gestion interne par défaut, sans temps ni compétence assignés.

Questions fréquentes sur la gestion de campagnes Google Ads

Peut-on combiner gestion interne et accompagnement externe?

Oui, et cette formule convient bien aux PME qui veulent développer leur autonomie. L'entreprise garde l'exécution quotidienne pendant qu'un spécialiste révise la structure, valide le suivi des conversions et corrige les dérives à intervalles fixes. Le modèle coûte moins cher qu'un mandat complet et fait progresser la compétence interne.

Quel budget publicitaire justifie de passer en agence?

Il n'existe pas de seuil universel, parce que la rentabilité dépend de la valeur d'une conversion dans votre secteur. Le bon test est comparatif : si un gain de rendement réaliste sur votre budget actuel dépasse les honoraires demandés, l'externalisation se défend. Si le budget est trop petit pour absorber ces honoraires, la formation demeure la voie logique.

Combien de temps avant de voir des résultats?

Les premières données exploitables arrivent en quelques semaines, le temps que les campagnes accumulent assez de conversions pour orienter l'optimisation. Un jugement fiable sur la rentabilité demande davantage, surtout dans les secteurs à cycle de vente long. Un partenaire sérieux annonce cet horizon dès le départ plutôt que de promettre un redémarrage immédiat.