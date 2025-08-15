Le 12 août j'achète un livre... d'ici!

Contenu commandité

J’ai toujours été une lectrice fervente. Où que j’aille, un livre m’accompagne, en version papier ou électronique. Ça fait partie de moi. Je lis chaque publication de l’infolettre Les libraires, et je participe chaque année à l’événement « Le 12 août, j’achète un livre québécois ».

À ma dernière visite à la bibliothèque, j’ai été inspirée par la quantité de drapeaux régionaux sur les tranches des livres; ceux qui indiquent les ouvrages qui ont été publiés par des auteur·e·s d’ici. C’est, à mon avis, une excellente initiative que de démontrer, visuellement, la créativité littéraire des gens d’ici. C’est une source de grande fierté. Je me suis mise à les lire.

Mes recherches plus approfondies m’ont révélé un préjugé inconscient : malgré mon niveau de sensibilisation, j’ai été étonnée de la quantité de plumes qui émergeaient de notre MRC ou l’avaient adoptée. Pour contribuer à ma façon à la diffusion de l’art littéraire d’ici, j’ai donc décidé de vous présenter trois livres parmi ceux que j’ai lus cette année. Pour en illustrer la variété, j’ai choisi des genres différents et des livres assez récents. J’ai commenté mon expérience de chacun dans l’espoir de vous inspirer à en faire autant.

Pour voir la suggestion de livre, cliquer ici : https://extramaria.com/le-12-aout-jachete-un-livre-dici/