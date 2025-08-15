C’est l’heure de s’inscrire aux ligues de quilles

Contenu commandité

LA GROSSE QUILLE, situé à Dolbeau, est en pleine période de recrutement pour ses ligues de quilles qui débuteront le 1er septembre pour se poursuivre jusqu’en mai. Que vous soyez seul ou en équipe (5 personnes), selon le créneau horaire désiré, il reste encore des places de disponibles.

Voici les différents moments où il y a des ligues pour adultes (donc 16 ans et plus):

Lundi, mercredi, jeudi (nouveauté!) et vendredi à 13h

Mardi et mercredi à 18h30

Vendredi à 19h

Pour les enfants de 5 à 15 ans, c’est le dimanche matin que ça se passe à 10h.

La nouveauté cette année est la possibilité de jouer en mode parents et enfants dans cette ligue! Les enfants seuls sont toutefois encore les bienvenus.

Si vous n’avez jamais joué dans une ligne, votre premier essai est gratuit afin de voir si la formule vous convient. C’est ensuite payable à la semaine, au mois ou à la demi-saison selon les tarifs hebdomadaires suivants:

Après-midi: 16$

Soir: 18$

Ligue des jeunes: 13$/ adulte et 7$/ enfant en formule parent-enfant, ou 10$/ enfant seul

Les inscriptions sont possibles toute l’année, mais il est préférable de commencer en début de saison. Pour s’inscrire, vous pouvez directement vous rendre au salon situé au 1474 Boul. Wallberg, Dolbeau, appeler au 581 478-0125 ou encore les contacter directement via la page Facebook.

Il ne reste plus de place pour le moment où vous désirez jouer? Vous pouvez tout de même laisser votre nom à titre de remplaçant. C’est d’ailleurs aussi une bonne option s’il est difficile pour vous d’y aller chaque semaine.

Pour ceux qui veulent se pratiquer avant le début des ligues, l’horaire habituel sera de retour dès le 25 août.

Rappelons que La Grosse Quille est en opération depuis 2021 et est détenu par Madame Julie Boucher et Monsieur Robby Tremblay-Bélanger. Avec ses 6 allées et sa salle de réception, celle-ci est une fierté dolmissoise, où les quilles ont toujours eu une place importante.

Alors, qui veut jouer aux quilles cette année?

Suivez La Grosse Quille sur Facebook pour connaître au fur et à mesure les horaires, changements et nouveautés!



