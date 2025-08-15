Avis public - Rentrée scolaire 2025-2026

Pour tous les élèves du primaire et du secondaire

Accueil et début des cours

Mardi 2 septembre 2025

Les élèves devront apporter leur matériel scolaire

Préscolaire

Maternelle 4 ans et 5 ans

Une correspondance sera expédiée aux parents afin de les informer des modalités en lien avec l'entrée progressive des élèves

Programme Passe-Partout

La conseillère en éducation préscolaire communiquera avec les parents afin de les convoquer à une rencontre

Service de garde

Un document portant sur les dates d'ouverture des services de garde des écoles primaires sera déposé sur le site Internet du centre de services scolaire

http/www.csspb.gouv.qc.ca