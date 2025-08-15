Avis public - Rentrée scolaire 2025-2026
Pour tous les élèves du primaire et du secondaire
Accueil et début des cours
Mardi 2 septembre 2025
Les élèves devront apporter leur matériel scolaire
Préscolaire
Maternelle 4 ans et 5 ans
Une correspondance sera expédiée aux parents afin de les informer des modalités en lien avec l'entrée progressive des élèves
Programme Passe-Partout
La conseillère en éducation préscolaire communiquera avec les parents afin de les convoquer à une rencontre
Service de garde
Un document portant sur les dates d'ouverture des services de garde des écoles primaires sera déposé sur le site Internet du centre de services scolaire