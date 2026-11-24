Par Jean Morency

Préfet de la MRC Maria-Chapdelaine

Pour moi, « Le Nouvelles Hebdo » c’est la voie d’une population qui habite son territoire. Son contenu parle souvent de l’histoire d’un voisin, de la mésaventure d’une connaissance, du succès d’un membre de notre communauté, d’une municipalité qui communique de l’information sur un projet. Ce média offre une proximité qui nourrit la conscience qu’une collectivité vit autour de nous.

Dans un monde où notre culture s’ouvre sur le monde et que nous voyons davantage ce qui se passe ailleurs, nous avons souvent l’impression que c’est plus beau dans l’imaginaire du « là-bas ». Dans ce monde où le virtuel prend une place importante, il est plus difficile de se connecter à la réalité. Bien sûr certains de nos contacts virtuels vont témoigner d’une activité qui s’est passée près de chez nous, vont nous inviter à participer à un évènement et mettre de fantastiques photos de lieux d’ici.

Cependant, nos médias locaux ont un pouvoir important. Celui de mettre en lumière ce qui nous échappe entre la frénésie de notre quotidien et le confort de nos activités personnelles. D’un couvert à l’autre, les médias écrits, comme « Le Nouvelles Hebdo », offrent aux lecteurs un survol d’une diversité de sujets qui font l’actualité locale.

L’article écrit par un journaliste permet un regard extérieur sur un sujet et souvent de l’approfondir. Il met en lumière des informations qui aident à mieux comprendre les enjeux liés à cette situation. Bref, il permet de se connecter au monde bien réel qui nous entoure et qui se passe à moins d’une heure de voiture de notre résidence.

Dans la MRC de Maria-Chapdelaine, nous sommes chanceux d’avoir encore une certaine variété de médias locaux comme la radio Planète 100.3, la Télé du Haut-du-Lac et le journal Le Nouvelles Hebdo sans oublier les municipalités qui produisent des petits journaux locaux. Ces outils de communication sont essentiels pour entretenir l’esprit de communauté. Ils sont d'excellent moyen de garder notre connexion avec le milieu qui nous entoure afin d’en faire un véritable milieu de vie.

Les médias locaux sont également de véritable mémoire collective. Ils permettent d’archiver l’information de notre coin de pays afin qu’elle passe à l’histoire. En plus d’offrir un moyen de revisiter le passé, les éditions papier des journaux comme « Le Nouvelles Hebdo » deviennent des documents que nous conservons afin de se souvenir d’un moment, d’un évènement ou d’un projet qui nous a touchés.

En terminant, je salue l’audace des gens qui ont fondé « Le Nouvelles Hebdo » il y a trente ans. Ceux-ci nous ont offert un espace public pour témoigner de la vie de nos communautés et ainsi conserver ce qui marque notre imaginaire collectif. Ce journal contribue à nous rappeler que nous formons une collectivité bien vivante au nord du Lac-Saint-Jean. Il appartient donc à chacun d’entre nous de le faire vivre et d’y contribuer à sa façon.