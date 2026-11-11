Chroniques

 Temps de lecture : 39s

30 ans au cœur de notre communauté

Le 11 novembre 2026 à 13 h 33
Par Rémi Rousseau

Par Rémi Rousseau — Maire de Dolbeau-Mistassini

Depuis 30 ans, Le Nouvelles Hebdo fait partie de la vie de notre communauté et joue un rôle important pour informer la population sur ce qui se passe ici, chez nous.

Un média local, c’est bien plus que des nouvelles. C’est une présence sur le terrain, une écoute attentive et une connaissance des réalités du milieu. Au fil des années, Le Nouvelles Hebdo a été présent lors de nombreux événements, aux séances publiques, dans les activités municipales et dans les moments impor-

tants qui façonnent notre communauté.

Cette proximité avec les citoyens et avec les acteurs du milieu contribue à maintenir un lien essentiel entre l’information et la population.

Au nom de la Ville de Dolbeau-Mistassini, je tiens à souligner ces 30 années de présence et de contribution à notre communauté. Félicitations à toute l’équipe du Nouvelles Hebdo pour ce bel anniversaire, et souhaitons que cette histoire se poursuive encore longtemps!

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