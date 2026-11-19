Le marché de Noël d’Albanel est de retour les 20, 21 et 22 novembre, au camping municipal d’Albanel, pour une fin de semaine remplie de magie, de découvertes et de moments rassembleurs.

Dans une ambiance féerique, petits et grands sont invités à célébrer l’arrivée du temps des Fêtes, à découvrir le savoir-faire des artisans d’ici et à profiter d’une programmation festive entièrement gratuite.

Des artisans locaux à l’honneur

Au cœur de l’événement, les visiteurs pourront découvrir une belle diversité de créations artisanales et de produits locaux. Tissage, tricot, créations sur bois, bijoux, douceurs sucrées et produits du terroir seront notamment à l’honneur. Une belle occasion d’encourager l’achat local, de rencontrer des artisans passionnés et de dénicher des cadeaux uniques.

Une programmation festive

Toutes les activités se dérouleront sous le chapiteau, dans la zone d’animation. Les festivités débuteront le vendredi 20 novembre dès 18 h avec de la musique sous le chapiteau. À compter de 18 h 30, les visiteurs pourront profiter d’un cocktail et de bouchées préparés par Les Délices du Lac-Saint-Jean. Les coupons devront être récupérés au chalet d’accueil.

La programmation se poursuivra le samedi 21 novembre avec une journée familiale. Dès 13 h, la chorale de Noël de l’école Sainte-Lucie offrira une prestation. À 13 h 30, les participants pourront déguster de la tire d’érable ou recevoir un cornet offert par le comité organisateur. Un service de maquillage pour les enfants sera également proposé de 13 h à 16 h.

Enfin, le dimanche 22 novembre sera marqué par la grande parade de Noël. À compter de 13 h 30, personnages festifs, véhicules d’urgence, animations et surprises défileront dans une ambiance des plus féeriques. La troupe Les Fous du Roi prendra notamment part à l’événement afin d’émerveiller les petits comme les grands.

Un événement rassembleur

Au-delà des kiosques et des animations, le marché de Noël d’Albanel est un lieu de rencontres, de partage et de solidarité. Il contribue à faire rayonner les artisans et les entreprises d’ici, tout en offrant à la population l’occasion de vivre ensemble la magie des Fêtes.

Le comité organisateur remercie ses bénévoles et partenaires, notamment la Municipalité d’Albanel, la Corporation de développement économique d’Albanel (CDEA), Desjardins, AGIR-Agence de Gestion Intégrée des Ressources, ainsi que les Chevalier de Colomb d’Albanel.

La population d’Albanel, de la MRC de Maria-Chapdelaine et de l’ensemble du Saguenay–Lac-Saint-Jean est invitée à participer.