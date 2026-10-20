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Vente du centre de ski du Mont-Édouard: un pas de plus vers la transaction

Le 20 octobre 2026 - Modifié à 12 h 42 min
Par André Deschênes

Un an après la mise en vente du centre de ski du Mont-Édouard à une entreprise privée, un pas de plus a été fait lundi lors d’une session extraordinaire de la municipalité de l’Anse-Saint-Jean.

Selon Radio-Canada, les élus ont entériné des résolutions sur des autorisations de signature pour la cession en emphytéose de la montagne à la Compagnie des montagnes de ski du Québec (CMSQ). Une convention d’achats actifs a également été acceptée par le conseil municipal. Ces deux résolutions ont été adoptées à l’unanimité et une ouverture des registres de la municipalité suivra.

Pour sa part, le maire anjeannois André Simard espère conclure la vente d’ici le 1er novembre prochain, ayant même affirmé lors de la session extraordinaire que les parties s’étaient entendues sur un acte de cession. 

Le bail emphytéotique, d’une durée de 33 ans, pourra être renouvelé deux autres fois par l’entreprise, pour un total de 99 ans. De son côté, la CMSQ devra construire un nouveau chalet dans un lapse de 24 mois après la signature. Une nouvelle remontée mécanique et un complexe hôtelier au pied des pentes doivent également être effectués. L’ensemble de ces investissements est évalué à 44 M$.

De plus, la CMSQ a le mandat de faire de la montagne de ski une attraction quatre saisons, en bonifiant l’offre de ski de fond et de vélo de montagne. Rappelons que l’offre de la compagnie franco-suisse a été acceptée parmi six propositions émises à la municipalité le 30 juillet 2025. Mentionnons finalement qu'au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la CMSQ exploite déjà la station du Mont Lac-Vert, à Hébertville, en plus du Mont Grand-Fonds, dans Charlevoix, et le Massif du Sud, dans la région de Chaudière-Appalaches.   

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