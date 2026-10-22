Une nouvelle directrice à l’aménagement du territoire de la MRC

Une nouvelle directrice de l’aménagement du territoire a fait son entrée à la MRC de Maria-Chapdelaine. Il s’agit de Samantha Rhainds.

Samantha a un baccalauréat en biologie et un certificat en développement durable de l’Université Concordia, ainsi qu’un certificat en management de l’Université Laval. Jusqu’à tout récemment, elle était coordonnatrice de projets au Service de la transition écologique de la Ville de Gatineau. Auparavant, elle a exercé les fonctions de directrice du Service de l’environnement et de l’urbanisme à la municipalité de Val-des-Monts, en Outaouais, où elle avait d’abord œuvré comme conseillère en environnement. Elle a également été spécialiste chez TC Énergie, un chef de file des infrastructures énergétiques responsables.

On reconnaît à Samantha un grand sens de l’écoute, un leadership mobilisateur et une forte capacité à travailler en équipe. Selon l’organisation, elle sera une excellente partenaire et collaboratrice pour tout l’écosystème avec lequel la MRC travaille.