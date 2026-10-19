Une semaine de mobilisation locale dans Maria-Chapdelaine

Du 16 au 23 octobre, les organismes communautaires de Maria-Chapdelaine se moblisent dans le cadre de la Semaine de mobilisation du mouvement Le communautaire à boutte.

La mobilisation débutera le vendredi 16 octobre, notamment avec une présence du mouvement lors de la Nuit des sans-abris de Dolbeau-Mistassini.

Le mardi 20 octobre, différentes activités de sensibilisation seront organisées, dont un vox pop, ainsi qu'une journée forum et webinaire.

Le mercredi 21 octobre sera consacré à un rassemblement d’ampleur régionale dans la ville de Saint-Félicien, alors que le jeudi 22 octobre, une marche bruyante permettra aux organismes et à leurs alliés de se faire entendre.

Enfin, le vendredi 23 octobre, les organismes participants prendront la parole sur leurs réseaux sociaux afin de rappeler leur rôle, leur réalité et l’importance de financer adéquatement l’action communautaire.

Tout au long de la semaine, différentes actions de visibilité et de sensibilisation auront également lieu dans les municipalités de Maria-Chapdelaine.

À travers cette mobilisation, les organismes souhaitent également interpeller l’ensemble de la population. Le communautaire ne concerne pas uniquement les personnes qui utilisent actuellement ses services. Il contribue directement à la vitalité de nos municipalités, à la prévention, à la lutte contre les inégalités et à la qualité de vie de toute la population.

La population est invitée à suivre les réseaux sociaux des organismes communautaires de Maria-Chapdelaine au cours des prochaines semaines afin de découvrir les différentes activités, de participer aux actions et de démontrer son appui au mouvement.

La mobilisation vise notamment à demander au gouvernement du Québec des engagements concrets afin d'assurer la pérennité du milieu communautaire.

Un filet social sous pression

Partout au Québec, les organismes communautaires sont confrontés à une hausse importante des besoins de la population, alors que leurs ressources financières et humaines ne leur permettent plus de suivre le rythme. Les équipes s’épuisent, les conditions de travail demeurent difficiles et plusieurs organismes doivent constamment faire davantage avec des moyens insuffisants.

Dans Maria-Chapdelaine, cette réalité se vit également au quotidien, observe les acteurs locaux. Les organismes assurent une présence dans une diversité de secteurs, notamment auprès des personnes et des familles, des jeunes, des femmes, des personnes ainées, en sécurité alimentaire, en santé mentale et en itinérance.

Ils constituent un véritable filet social pour notre territoire.