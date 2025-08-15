Souper-bénéfice pour revitaliser le Vox Populi

La Coopérative de solidarité Vox Populi organisera un souper-bénéfice le 29 août prochain chez Cuisine Fusion météore afin d’aider à revitaliser les locaux du Vox, présent depuis près de 40 ans maintenant dans le paysage de Dolbeau-Mistassini.

Avec la participation de ses membres et des citoyens, la coopérative de solidarité souhaite atteindre un montant de 10 000$. Un montant qui sera amassé tant avec les billets vendus qu’avec les participations au moitié-moitié de la soirée, et qui permettra à l’établissement de donner une offre plus attractive à sa clientèle, en affichant un style au goût du jour, mais fidèle à son histoire.

Les planchers, les murs et les salles de bains seront complètement remis à neuf. Du mobilier tel que des banquettes sera rajouté pour offrir plus de places assises, ainsi que des tables pour offrir un service de type 5 à 7. Plus de luminosité sera aussi ajoutée afin d’apporter une touche moderne au style underground du Vox.

Cri du cœur

Lors de l’été 2024, une assemblée générale extraordinaire (AGE) a été organisée par le conseil d’administration afin de faire part de la difficulté financière du Vox Populi à ses membres. Depuis, plusieurs activités ont été organisées dans le but de maintenir l’établissement à flot, comme des soirées karaokés et des soirées solidaires, incluant les services de barmaid et de dj, offerts bénévolement.

La secrétaire et membre du conseil d’administration, Marie-Pierre Allard, explique cette initiative par le profond sentiment d’appartenance de ses membres. « L’entretien, depuis la création de la coopérative, a toujours été fait de façon volontaire, et je pense que c’est le côté inclusif du Vox qui fait que les gens souhaitent le conserver encore aujourd’hui. Il était différent des autres bars […] Les gens se sentent à leur place dans cet endroit et ils veulent continuer de pouvoir s’y rassembler. »

Le souper-bénéfice

Organiser un souper-bénéfice est, selon la coopérative de solidarité Vox Populi, un moyen efficace d’amasser de l’argent tout en offrant un moment de qualité. Ses représentants souhaitent également développer de plus en plus de partenariats avec des gens et commerces du milieu, d’où la tenue du souper chez Cuisine Fusion météore.

Le souper débutera à 17 h, puis se poursuivra dans les installations du Vox avec une soirée festive, il y aura des consommations gratuites et des artistes invités.

Il est possible de se procurer les billets pour encourager la revitalisation et profiter de l’événement sur le site web du Vox Populi.

20 ans de coopérative

Le Vox Populi était au départ une institution privée, créée en 1986. Il a par la suite été racheté et transformé en coopérative de solidarité en 2004, continuant ainsi d’offrir des soirées mémorables et des spectacles à la population depuis.