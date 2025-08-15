L’Omnium Joan Pelchat revient pour une 25e édition

La 25e édition de l’Omnium Joan Pelchat se tiendra de nouveau sur les parcours du Club de Golf Dolbeau-Mistassini le 16 août prochain au profit de la Maison Colombe-Veilleux.

Le président d’honneur de la fondation, Mario Laprise, explique que des activités doivent être organisées chaque année pour combler un financement afin de répondre aux exigences d’un service complet et stable. « Il faut se souvenir qu’on a un manque à combler car nous sommes sous-subventionnés, dit-il. Nous n’avons pas été ajustés en fonction de l’inflation et il nous faudrait près de 425 000$ par année pour continuer à faire marcher la maison correctement. »

La Maison Colombe-Veilleux compte 15 employés, ce qui représente la dépense la plus importante à couvrir. Elle est l’une des 43 maisons de soins palliatifs existantes au Québec et est considérée comme la plus petite d’entre elles avec ses trois lits. Cependant, moins de lits ne veut pas dire moins de dépenses. « Le financement des maisons de soins palliatifs fonctionne avec le nombre de lits, mais la réalité c’est que l’infrastructure et les besoins pour une maison de trois lits ou pour une cinq lits sont à peu près les mêmes. Donc on a quasiment les mêmes dépenses de base qu’eux, mais ils reçoivent 550 000$ dans leur cas et nous 220 000$ de moins », ajoute M. Laprise. Pour augmenter leur subvention, une augmentation du nombre de places ainsi que le déménagement des soins seraient nécessaires, ce qui engendrerait également des frais supplémentaires.

Afin d’assurer la pérennité des soins et des services offerts, l’Alliance des Maisons de soins palliatifs du Québec (AMSPQ) a envoyé certaines demandes au gouvernement du Québec telles que l’augmentation du financement pour le nombre de lits, l’égalité salariale avec les professionnels du réseau de la santé ou encore la couverture des frais pour les services alimentaires.

L’Omnium Joan Pelchat

Cette année, le tournoi de golf organisé pour la Maison Colombe-Veilleux apporte quelques modifications à l’événement. Les membres souhaitent battre le record de 200 participants de 2024 et tenteront donc d’organiser 52 foursome, qui est une partie où deux équipes de deux joueurs s'affrontent, et où les co-équipiers jouent de façon alternative sur une même balle.

En plus de leur traditionnel encan, un dîner hotdog ainsi qu’un cocktail dinatoire se tiendront directement sur le site du Club de Golf de Dolbeau-Mistassini.

Un moitié-moitié est également organisé pour tenter d’aller chercher des fonds supplémentaires. Jusqu’à maintenant, près de 85 000$ ont été amassés. Le tirage conclura la journée avec la révélation de son gagnant à 20 heures.

Des inscriptions pour le tournois sont disponibles à l’achat et il est également toujours possible de participer au moitié-moitié en se dirigeant à l’adresse suivante : https://www.rafflebox.ca/raffle/mcv

Maison Colombe-Veilleux

La Maison Colombe-Veilleux offre aux gens de la MRC de Maria-Chapdelaine des soins visant à prévenir et à apaiser les souffrances des personnes en fin de vie et à leurs proches depuis 1991. Le président d’honneur de l’Omnium Joan Pelchat, Robin Boulianne, occupe ce rôle pour la première fois cette année, et est fier de pouvoir prendre part à l’événement de façon active. « Je pense que c’est important de redonner à la communauté et je suis fier de m’associer à la cause de Colombe-Veilleux. Cette maison touche tout le monde de près et de loin et je réalise toute la reconnaissance que les gens éprouvent pour la maison, car la réponse est immédiate dès que nous approchons les citoyens ou les industries locales pour nous appuyer. »