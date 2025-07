Une nouvelle production pour les Zanimés

La troupe de théâtre les Zanimés présente « Wanabago blues », sa nouvelle pièce de théâtre d’été en collaboration avec Bruno Paradis, jusqu’au 22 juillet au Site touristique de la Chute à l’Ours de Normandin.

Wanabago blues est la 31e production de la troupe de théâtre née en 1993. Elle présente Denis et Louise, un couple ancré dans ses habitudes, devant réaliser un défi qu’il n’aurait peut-être pas dû accepter, traverser le Canada en motorisé…

Bruno Paradis et les Zanimés ont voulu renouveler leur approche dans cette pièce en explorant différents types de médium. « On avait envie d’éclater la forme, de tordre la chose », dit M. Paradis. Sur la scène, l’histoire est présentée sous forme de lecture publique. Les acteurs utilisent leur texte posé sur un lutrin et se déplacent avec celui-ci. « Ça déstabilise un peu les gens au début, mais ça a une très bonne réception, ajoute-t-il, et pour le comédien, ça devient une extension de soi. Le texte n’est pas appris par cœur alors c’est super important de l’avoir et c’est super le fun car on peut aussi l’utiliser comme instrument de décors ou comme accessoire. »

Des décors colorés sont projetés sur un écran géant et des musiciens prennent également place sur la scène, venant appuyer les actions et les péripéties des personnages.

Nonobstant toutes ces innovations, Wanabago blues est fidèle au théâtre d’été. Le public trouvera dans cette pièce tout ce dont il a besoin pour passer un moment de qualité. La pièce est, pour le président du conseil d’administration de la troupe de théâtre les Zanimés, Étienne Girard, une œuvre savoureuse. « On part en voyage avec nos personnages, c’est de la légèreté, c’est beaucoup d’humour, et en ajoutant nos bruiteurs sur scène avec toutes sortes d’instruments, ça ajoute vraiment quelque chose de vivant », dit-il.

33 ans d’existence

Depuis toutes ces années, la troupe de théâtre continue à divertir les gens de la région et remet les profits de la pièce à des organismes d’ici. Étienne Girard est fier de pouvoir présenter une 31e production cet été et de pouvoir le faire sur le lieu « enchanteur » qu’est le Site touristique Chute à l’ours. Pour Bruno Paradis, c’est une chose qui va plus loin qu’une simple collaboration. « Ma mère faisait partie des premières personnes qui ont créé les Zanimés. Il y a donc quelque chose pour moi qui est un prolongement de son travail, d’une certaine façon, et ça me rend assez émotif. Il y a une symbiose qui s’est créée et c’est magnifique. C’est du théâtre amateur de passionnés, ils le portent fièrement et ils poursuivent un mandat qui doit perdurer dans le temps pour les gens ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean », dit-il.

Les représentations de Wanabago blues sont les dimanches, lundis et mardis à dans la Salle Louis-Ovide Bouchard.